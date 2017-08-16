أعلن رئيس جمعية الجهراء التعاونية جزا العنتري الحصول على موافقة رخصة إنشاء سوق مركزي مصغر في الواحة ق3 يتكون من فروع مستثمرة تلبي احتياجات الاهالي، اضافة الى فرع جمعية خاص لبيع جميع السلع والاصناف الاساسية بمساحة 400 متر مربع متكونة من سرداب ودور ارضي، و600 متر مربع خاصة للمواقف.

وقال العنتري: انه جار مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيص مبلغ مالي لبناء السوق المصغر، مشيرا إلى انه تم طرح العديد من الانشطة الصيفية منها تخفيض التذاكر الترفيهية للمساهمين، كما تم توفير خصومات مناسبة للمساهمين في فندق سليل الجهراء.