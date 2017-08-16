فرج ناصر

قام الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال م.غالب صفوق بزيارة موقع مشروع مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة جنوب السرة لمتابعة سير الأعمال به.

وجاءت هذه الزيارة الميدانية لمتابعة الأعمال عن قرب لإنجازها حسب البرامج الزمنية المحددة لها، إن لم تسبقها.

وقال م.غالب صفوق ان مساحة المشروع تبلغ 30 ألف متر مربع تم الانتهاء من أعمال التدعيم لجوانب الحفر وجار أعمال سحب المياه الجوفية وأعمال الصب لبعض الأماكن التي تم الانتهاء من عمليات الحفر بها، موضحا أنه يتكون من ثلاثة مبان رئيسية متصلة ببعضها، الأول مبنى إداري يتكون من سردابين يحتوي أحدهما على ميدان للرماية وأربعة أدوار، بالإضافة إلى دور أرضي يحتوي على مكاتب إدارية للإدارات التابعة لإدارة المباحث الجنائية مثل إدارة المهمات الخاصة والتراخيص والعمليات والأمن وجرائم الحاسوب وقسم النظم والمعلومات وقسم مكافحة الآداب وقسم الاستجواب وشرطة الأحداث.

أما المبنى الثاني فيتكون من دور أرضي وأول وتمت مراعاة الإجراءات الأمنية من حيث المداخل والمخارج لكي يتم التحكم بها بواسطة غرفة أمن خاصة وتوفير نظام مراقبة الموقع باستخدام كاميرات cctv، اما المبنى الأخير فهو عبارة عن مسرح يتكون من أربعة أدوار في كل دور قاعة عرض تستوعب 300 شخص وتحتوي على جميع التسهيلات لعقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات الخاصة.