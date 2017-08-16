بغداد - كونا: أشاد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي بمبادرة الكويت بشأن استضافة مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من قبضة ما يسمى بتنظيم «داعش».

ونقلت «الخارجية العراقية» في بيان عن السالمي القول خلال لقاء مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في بغداد انه يدعم مبادرة الكويت بعقد مؤتمر للمساهمة في اعادة الاعمار بالعراق في الفترة المقبلة مشددا على انه سيستمر بالحشد والمساندة للعراق.

ودعا السالمي الدول العربية إلى المزيد من الانفتاح على العراق، معربا عن سعادته بالزيارات التي يقوم بها المسؤولون العرب الى بغداد.