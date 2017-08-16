الاء خليفة

وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقد تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية العارضية AX جهد 11/33/132/300 ك.ف وتزويد وتركيب محول 300 م.ف.أ لمحطة العمرية 11/132/300 «Aw» ك.ف بهدف رفع كفاءة محطة العارضية «A» 11/33/132 ك.ف وذلك بإنشاء محطة جديدة ذات كفاءة عالية بجهود 11/33/132/300 ك.ف وبطاقة تصل إلى 720 ميغاوات.

وبدخول هذه المحطة في الخدمة تتم تقوية شبكة الـ 300 ك.ف وشبكة الـ 132 ك.ف بمنطقة العارضية وكذلك تعزيز شبكة الـ 33 ك.ف المغذية للمنطقة الصناعية بالعارضية.

وتبلغ قيمة العقد 22.437 دينارا على أن يتم تنفيذ أعمال هذه المحطة خلال مدة أقصاها 24 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وتتضمن أعمال هذا العقد استبدال المحول بقدرة 300 م.ف.أ والموجود بمحطة العمرية «Aw» 11/132/300 ك.ف بمحول آخر جديد بنفس القدرة حتى تظل المحطة تعمل بنفس الكفاءة في الخدمة بالشبكة الكهربائية.