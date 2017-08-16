قدمت الكويت مساعدات طبية تزن 55 طنا من الأدوية المختلفة لمستشفيات الموصل وإقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة «الكويت بجانبكم»، مشيرا إلى أنها توزع تحت إشراف القنصلية بالتعاون مع مكتب تنسيق الأزمات المدنية بحكومة إقليم كردستان العراق وتنفيذ مؤسسة «روناهي» الخيرية.

وأشار إلى ان المساعدات الطبية تشمل 55 طنا من الأدوية المختلفة يتم تقديم جزء منها لإقليم كردستان العراق الذي يستقبل أعدادا كبيرة من النازحين، لافتا إلى ان الإقليم بأمس الحاجة لهذه الأدوية.

كما أشار الى ان الجزء الآخر من هذه الأدوية سيقدم لمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل لتوزيعها على عدد من المستشفيات التي تعاني من نقص شديد من الأدوية، موضحا انه تم تقديم كمية سابقة من الأدوية وتم تخصيصها للإقليم والمراكز الصحية في مخيمات النزوح.

كما أوضح ان الكويت قدمت حتى الآن ما يقارب 400 طن من الأدوية، مشيرا إلى ان المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين لا تشمل الأدوية فحسب وإنما تم تقديم العديد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، إضافة إلى بناء العديد من المراكز الطبية في المخيمات.

من جهته، أشاد مدير عام دائرة صحة نينوى د.ليث عبدالعزيز حبابة في تصريح مماثل لـ «كونا» بالمساعدات المقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي.

وأشار إلى ان الشعب العراقي يمر بأيام صعبة وهو بحاجة الى مد يد العون، مقدما الشكر والتقدير للشعب الكويتي، لافتا إلى ان مد يد العون للعراقيين دليل أصالة الشعب الكويتي.

ووصف المساعدات الطبية المقدمة من قبل الكويت لمستشفيات الموصل بأنها كبيرة وتأتي في وقت تمر فيها المستشفيات بحاجة ماسة إليها.

وأوضح ان المستشفيات في الموصل تقدم الخدمات الطبية للحالات الطارئة، مشيرا إلى ان الأدوية المقدمة تتوافق مع هذه الحالات.

من جانبه، ثمن مسؤول مكتب تنسيق الأزمات المدنية بحكومة إقليم كردستان العراق هوشنك محمد في تصريح لـ «كونا» المساعدات الطبية المقدمة من قبل الكويت للنازحين العراقيين ومستشفيات الإقليم، لافتا إلى ان تلك المساعدات تلبي حاجة مستشفيات الإقليم لأنها تستقبل عددا هائلا من النازحين العراقيين وبشكل مستمر.

يذكر ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بالجانب الصحي للنازحين العراقيين وإقليم كردستان العراق، حيث قامت بإرسال عشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الجو والبر لمعالجة النازحين العراقيين.