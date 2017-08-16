قامت جمعية العلاقات العامة الكويتية بتكريم رئيس الشؤون المالية والادارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحاق، وقدمت درع له نظرا لجهوده الكبيرة وانجازاته في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي تدفع في اتجاه كويت جديدة، كويت الحاضر والمستقبل.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله بمجهودات رئيس الشؤون المالية والادارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحاق، مثمنا دوره البارز في الدفع بالمشاريع التنموية الكبرى والدفع بقطار التطوير إلى الأمام، بالإضافة إلى اهتمامه بمجال العلاقات العامة وحرصه على تعزيز دور جمعية العلاقات العامة التنموي والتوعوي.

وأشار النصر الله إلى أن جمعية العلاقات العامة حريصة على تكريم رجالات الدولة المخلصين، خاصة الذين يصنعون حضارة الكويت ويساهمون بجهودهم في تطوير الكويت بالإضافة إلى مساهماتهم ودورهم البارز في مجال العلاقات العامة، ما يدفع في اتجاه تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وأضاف أن رئيس الشؤون المالية والادارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحاق هامة وطنية تستحق التكريم، مثمنا جهوده في المجالات التنموية، ومشيرا إلى أن جمعية العلاقات دأبت في السنوات الأخيرة على إطلاق مبادرات تدفع باتجاه التنمية المستدامة وترسخ مفاهيم المواطنة الصحيحة وحب الوطن، ولذلك تبحث عن أصحاب الأعمال المميزة والجليلة، وتكرمهم لأنهم قدوة ويحتذى بهم.