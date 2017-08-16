المشروع سيحتوي على 60 مبنى عاماً يخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحلات

عادل الشنان

انتهت ادارة التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من رسم مخطط مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي تنوي تنفيذه على مساحة 435.76 هكتارا بإجمالي 3260 قسيمة سكنية للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة منذ العام 1985 وحتى نهاية يونيو 1999 في حين من المتوقع أن يتم رفع تاريخ الأولوية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة ان إدارة التدقيق والعقود تعمل حاليا على تجهيز مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحديد القسائم وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار ومحولات الضغط المتوسط والمنخفض لقسائم المشروع، متوقعا أن يتم طرحها بالقريب العاجل على أن يتم توقيعها بالتوازي مع خطة المؤسسة في توزيعات السنة الحالية.

وفيما يتعلق بعائق أعمدة كهرباء الضغط العالي والذي يقسم الأراضي من منتصفها، أفاد المصدر بأن «السكنية» قامت بطرح مناقصة خاصة لهذا الأمر قبل فترة وجيزة تمهيدا لترسيتها على الفائز من الشركات المقدمة للبدء في عمليات تحويل المسار إلى الخط الجديد الذي قام المجلس البلدي بتحديده على طول محيط المشروع من الجهة الشمالية.

وتوقع أن تبلغ الكثافة السكنية للمشروع 7.48 في الهكتار الواحد بإجمالي 28 ألفا و362 نسمة، مبينا أن «السكنية» أخطرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالقيام بواجبها في تنفيذ الحزام الشجري للمناطق المفتوحة بإجمالي 8.548 هكتارا.

ولفت إلى ان المشروع سيكون في تنفيذه على نمط مشروع غرب عبدالله المبارك من حيث السرعة والإنجاز تمهيدا لتسليم أذونات البناء للمواطنين أصحاب القسائم يليها البدء في مرحلة طرح مناقصات المباني العامة التي ستكون على أجزاء تنفذ بالتوازي مع عمليات بناء الوحدات من قبل المواطنين.

وتابع: ان المشروع سيحتوي على 60 مبنى عاما سيخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحلات الاستهلاكية والخدماتية، اضافة إلى 10 مدارس و12 مسجدا ومركز ضاحية يحتوي على 20 مركزا ومكتبا للجهات الحكومية وموقعا مخصصا للمؤسسة السكنية يحتوي على القطاع الاستثماري في المنطقة، اضافة إلى 4 محطات كهرباء رئيسية.