نعيم عبدالواحد

من منطلق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاهتمام بالطاقات الشبابية وتدريبها، وتأكيد سموه على ضرورة الاستثمار في الثروة الحقيقية، وهي الثروة البشرية، شبابا وكبارا، ستقوم مجموعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب والاتحاد الكويتي للتنمية البشرية بافتتاح المقر الجديد للمجموعة بالكويت.

وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال رئيس المجموعة ورئيس الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية د.علي العطار: بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الصحافي لمهرجان جوائز رواد التنمية 20017 بالقاهرة، وهو مبادرة كويتية قام بها الاتحاد الكويتي للتنمية، سنقوم بافتتاح المقر الجديد لمجموعة البورد العالمي والاتحاد الكويتي بمنطقة كيفان قطعة 4 ش43 م 23، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس الجاري.

وأضاف العطار: ان الدعوة موجهة الى خبراء التدريب والمدربين واستشاريي التدريب والمهتمين بمجال التنمية البشرية، وذلك للاستفادة من الفعاليات التي يقدمها الاتحاد على مدار العام، مشيرا إلى أن مجموعة البورد العالمي تضم عدة مشروعات تدريبية وإعلامية مختلفة تستهدف جميع شرائح المجتمع وبمختلف الأعمار. وأكد العطار أن الهدف من المجموعة غير ربحي، وإنما يأتي في مقدمة أهدافها الارتقاء بفكر وثقافة المجتمع.

وعن آخر إنجازات المجموعة، قال العطار: قامت مجموعة البورد العالمي والاتحاد الكويتي كما أسلفت بعقد مؤتمر صحافي عن مهرجان جوائز رواد التنمية البشرية بالقاهرة، وقد حقق نجاحا باهرا بحضور جمع من الإعلاميين والفنانين وخبراء التدريب، كما ان هناك برنامجا تلفزيونيا حصريا سيتم تقديمه بإحدى القنوات العربية بالتعاون مع إعلاميين عرب، وهو برنامج شبابي تنموي يطرح أحد الموضوعات الخاصة بالتنمية البشرية، كما يسلط الضوء على قضايا الشباب، وسنستضيف من خلاله خبراء متخصصين بهدف تطوير الشباب وإبراز دور الحوار في حل مختلف قضايا المجتمع.