مريم بندق

علمت «الأنباء» ان إعلان موعد تسجيل أبناء الكويتيات للترشيح للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية آليا سيتم بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل الكويتيين التي بدأت من الجمعة 11 الجاري وتستمر حتى 25 منه، ويحتاج ديوان الخدمة المدنية الى 3 أسابيع أخرى على الأقل لإتمام إجراءات إعلان دفعة جديدة من الكويتيين المرشحين للتوظيف.

وقالت مصادر ان التاريخ المتوقع ان يبدأ فيه تسجيل أبناء الكويتيات هو 22 او 29 سبتمبر وسيستمر التسجيل لمدة شهر او شهرين، وبذلك يكون الموعد المتوقع لإعلان ترشيح اول دفعة للتوظيف من أبناء الكويتيات ديسمبر او يناير 2018 على اعتبار ان تسجيلهم سيمتد من شهر إلى شهرين.