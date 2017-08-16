فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاشغال أن 30% من المواد المستخدمة في مشروع مطار الكويت الدولي مستوردة من الخارج، فيما تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 4‎‎% وهي نسبة تتخطى البرنامج الزمني للمشروع.

وأضاف المصدر ان ابرز المواد التي سيتم جلبها من دول العالم هي الجسر الخاص بالطائرات والرادارات، بالإضافة الى اجهزة التفتيش والأجهزة الكهربائية ونسبة كبيرة من الحديد ذات الأحجام الضخمة والتي تصنع في الخارج، وخلال السنة الثالثة لتنفيذ المشروع سيدخل للخدمة ما يقارب الـ 12 ألف عامل لاستكمال تنفيذ الأعمال، مؤكدا ان عدد العاملين حاليا يبلغ 100 عامل.

وكشف عن ان وزارة الدفاع أبلغت «الأشغال» بأنها ستقوم بإخلاء الجزء المتبقي من ارض المطار خلال العام المقبل ليتسنى للوزارة استكمال تنفيذ المشروع.