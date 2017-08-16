أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق تحريك القطع البحرية التابعة لشركة نفط الكويت الى شاطىء منطقة المسيلة وذلك لمكافحة بقعة زيت جديدة مع الاستعانة بزوارق الادارة العامة للاطفاء لمسح المناطق المجاورة ورصد أي بقع أخرى.

وقال المرزوق لـ"كونا" ان الاتصالات جارية مع دول مجاورة للاستعلام عن اي تسربات او معلومات متعلقة بهذه البقع الزيتية وذلك بعد ان تم "الابلاغ عن وجود قطعة زيت مقابل نادي الضباط بمنطقة المسيلة عصر الثلاثاء".

وأوضح المرزوق ان مسح المياه الاقليمية جار من الجو والبحر مشيرا الى اتصالات قائمة حاليا مع منظمات بيئية دولية للحصول على صور الاقمار الصناعية للأيام الماضية ومحاولة معرفة مصدر تلك البقع. وافاد بان المعلومات شحيحة وغير متوفرة حول مصدر بقعة الزيت المتسربة مقابل شاطىء المسيلة.