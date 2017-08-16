بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقيات تهنئة للاعبين الكويتيين الحاصلين على ميداليات في البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت مؤخرا في جمهورية كازاخستان الصديقة.

وهنأ الغانم كل من اللاعبين عبدالرحمن الفيحان بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي والثلاثي ومنصور الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وخالد المضف بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وسارة الحوال بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي وطلال الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريقين الثلاثيين وعبدالعزيز السعد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي.

واعرب الغانم في برقياته عن خالص تهانيه للاعبين بفوزهم بهذه الميداليات وتحقيقهم لتلك الانجازات التي تسجل باسم دولة الكويت وتدل على قدرة الشباب الكويتي على المنافسة متمنيا لهم مزيدا من النجاحات في المحافل الرياضية القادمة.