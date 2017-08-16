بعث رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ببرقية الى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو ساليف ديالو عبر فيها عن خالص العزاء و صادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم على رواد أحد المطاعم في العاصمة واغادوغو وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وأعرب الغانم في برقيته عن استنكاره الشديد لهذا الهجوم ولاي عمل ‏إرهابي يستهدف ارواح الأبرياء ويخل بأمن واستقرار الدول وسلامة مواطنيها.

وأكد الغانم التضامن التام والكامل مع كل ما تتخذه بوركينا فاسو من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على الحاجة الى عمل اقليمي ودولي جماعي ومنظم لمكافحة الارهاب بكافة صوره واشكاله.

ودعا الغانم المولى تعالى ان يتغمد القتلى بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.