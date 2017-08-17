بشار عبدالرضا: أشكر صاحب السمو على مبادرته واهتمامه المتواصل.. و«الوفاء قوبل بالوفاء»

عبد الأمير: الحزن الكبير دليل على محبة الناس للفقيد

داود حسين: «بوعدنان» ترك أعمالاً فنية ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع

طارق العلي: الفن الكويتي والخليجي فقد أحد أهم أعمدته



تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وعلى متن طائرة أميرية خاصة عاد صباح أمس جثمان الراحل الكبير الفنان عبدالحسين عبدالرضا من العاصمة البريطانية لندن، وبرحيل «بوعدنان» تفقد الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية أحد اعلام الفن الكبار، والذي ترك بصمات خالدة وأعمالا راسخة في ذاكرة لا تنسى مدى الدهر.



هذا، وأجمع عدد من الشخصيات التي كانت في انتظار وصول الجثمان بالمطار الأميري في تصريحات متفرقة، على أن الراحل الكبير كان مدرسة للكوميديا وصاحب ارث فني كبير وأحد مؤسسي الحركة الفنية والمسرحية في البلاد، مؤكدين ان العملاق عبدالحسين عبدالرضا رحل جسدا لكنه ترك محبة وذكرى طيبة في قلوب جمهوره في جميع أنحاء الوطن العربي وأعمالا فنية ستبقى خالدة في عقول وقلوب الأجيال كافة.



وفي البداية أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد العبدالله أن الراحل أفنى حياته في خدمة الكويت وبث رسالة وطنية سامية.



وقال العبدالله إن ما قام به المواطنون تجاه الراحل هو رد جميل له على سنوات طوال من الأعمال الفنية التي قدمها طيلة حياته وأمتع فيها الجمهور، موضحا انه رحل بجسده إلا أن أعماله وأفكاره باقية في الوجدان، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبه قال الفنان داود حسين إن الراحل الكبير ترك أعمالا فنية خالدة ستبقى في ذاكرة الجميع وهذا سبب حالة الحزن التي عمت محبيه سائلا المولى عز وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وذكر حسين أنه كان في آخر نظرة معه في المستشفى «مبتسما» وقد كان دائم الابتسامة حتى في آخر لحظات حياته، مبينا أن الراحل كان بمنزلة الأب الناصح له في مختلف المجالات وله مواقف مشهودة مع كل الفنانين والإعلاميين، مشيرا إلى أن الراحل كان أيضا دائم النصح وحريصا على العطاء والتفاني في العمل.



من جهته أكد الفنان باسم عبدالأمير أن دعاء الناس من كل الدول للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا بأن يتغمده الله تعالى برحمته ويسكنه فسيح جناته دليل المحبة الصادقة من الناس، موضحا أن الفنان الراحل كان كثيرا ما يوصي بالوفاء والمحبة للوطن وضرورة العمل على نهضته والمحافظة عليه فهو لم يكن فقط فنانا تمثيليا بل إنسان محب لوطنه أيضا.



بدوره قال الفنان طارق العلي إن الفاجعة هي أن تفقد فنانا كبيرا مثل عبدالحسين عبدالرضا بكل ما يعنيه اسمه وارثه الفني الكبير، معربا في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية على المبادرة السامية بنقل الجثمان إلى أرض الوطن بالطائرة الأميرية.

وأضاف العلي أنه يشعر بالفخر بأن مسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في مقدمة الحضور لاستقبال جثمان الفنان الراحل، وبرحيل فنان بهذه القامة والمكانة فقد الفن الكويتي والخليجي والعربي عمودا من أعمدته، لكن هناك أجيالا من الشباب الفنانين نهلوا من فن الجيل الكبير وسيسيرون على خطاهم.



من جانبه، نعى الفنان عبدالله الرويشد الراحل الكبير عبد الحسين عبد الرضا بكلمات مؤثرة وملامح الأسى تعتري وجهه، معبرا عن ألمه وحزنه لرحيل الفقيد.



وقال الرويشد في تصريح لـ «الأنباء»: «أودع أخوي وأبوي وعمي عبد الحسين عبدالرضا، أنزل الله عليه الرحمة والمغفرة».

وفي السياق ذاته، أعرب بشار نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مبادرته السامية بنقل جثمان والده على متن طائرة أميرية واهتمامه المتواصل به وبوالده، معبرا عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بجثمان والده مشيرا إلى أن «الوفاء قوبل بالوفاء». وعن ردة الفعل التي صاحبت وفاة الفنان الراحل، ذكر أن هذا الأمر ليس بغريب على أهل الكويت والوطن العربي، لافتا إلى أن الراحل كرس حياته في سبيل إسعادهم على مدى 50 عاما، مبينا أن هذه اللفتة الكريمة خففت من ألم الفراق.