انخفض سعر برميل النفط الكويتي 05ر1 دولار في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 47.41 7 دولار أميركي مقابل 46ر48 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية بقيت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات أمس وسط استمرار المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 37 سنتا لتصل إلى مستوى 22ر47 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر أمس بنحو 50 سنتا لتصل إلى مستوى 23ر50 دولار للبرميل.