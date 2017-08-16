استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمدبقصر بيان صباح اليوم وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، استقبل سموه رعاه الله وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق حيث سلم سموه رعاه الله رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.