ستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

واستقبل سمو الأمير صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان البروفيسور ابراهيم أحمد عمر والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ورئيس لجنة الصداقة الكويتية- السودانية النائب شعيب شباب المويزري.