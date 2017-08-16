أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الأربعاء عزم (الأوقاف) إطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه والطاقة في مساجد البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع جمعية المياه الكويتية إن اطلاق البرنامج يأتي بالاتفاق مع جمعية المياه الكويتية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



وأضاف أن البرنامج "الذي يعد الأول في المنطقة" سيعتمد على إقامة دورات تدريب وتثقيفي لأئمة المساجد باعتبارهم واجهة الوزارة أمام جمهور المصلين بهدف نقل ثقافة الترشيد إلى جميع أفراد المجتمع.

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي في تصريح مماثل إن جمعية المياه الكويتية تسهم في مشروع وطني للتوعية بأهمية توفير المياه وهو ما ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأضاف عمادي أن لدى (الأوقاف) تعاونا مع وزارة الكهرباء والماء لافتا الى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في توفير الماء والكهرباء خلال الفترة الماضية "لهذا فإننا نرحب بأي شراكة تخدم المصلة العامة".

وأعرب عن أمله أن يتم في المرحلة المقبلة العمل على بث روح الوعي في ثقافة الترشيد التي يجب أن تبدأ في المساجد باعتبارها قدوة مهمة للترشيد في المجتمع.

من ناحيته قال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في تصريح مماثل إن الجمعية هي مؤسسة علمية غير ربحية متخصصة في المياه تهدف الى إجراء الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة إضافة إلى رفع الوعي في هذا المجال لدى مختلف شرائح المجتمع في البلاد.

وأضاف المزيني أن البرنامج يأتي تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة في الحفاظ على موارد الدولة وإستدامتها للأجيال المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز خفض فاتورة استهلاك المياه والطاقة في الدولة عموما وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصوصا لتفعيل السياسات الكفيلة بالحد من الاستهلاك الجائر للمياه والكهرباء في كل مرافق الوزارة لاسيما أماكن العبادة الرسمية.

وأشار إلى أن الغاية من المشروع كما جاء في المقترح التزام جمعية المياه الكويتية بتطبيق نظام للكفاءة المائية والكهربائية ل20 مسجدا يتم اختيارها كمرحلة أولى في الكويت من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية