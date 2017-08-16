قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق اليوم الأربعاء "إن إيران أكدت عدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو بلاغات عن تسريب من ناقلات النفط في إيران".

وأضاف الوزير المرزوق في تصريح مقتضب أنه "وردنا رد من وزير النفط الإيراني بعدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو أي بلاغات عن تسريب من الناقلات في إيران".

وكان الوزير المرزوق قد صرح أمس الثلاثاء أن الاتصال جار بالدول المجاورة للاستعلام عن أي تسربات أو أخبار لها علاقة بالبقع الزيتية التي تم الإبلاغ عن وجودها مقابل نادي الضباط بمنطقة المسيلة في مدينة الكويت عصر أمس.



وقد رصدت بقعة زيت أمس في المنطقة البحرية المقابلة لمنطقة (أبو فطيرة) بطول ميل بحري مما دعا الى تكثيف الاتصالات بمنظمات بيئية دولية ودول مجاورة للحصول على صور الاقمار الصناعية وبيانات دقيقة املا في معرفة مصدر تلك البقع الزيتية.