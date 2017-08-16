أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد العبدالله أن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا أفنى حياته في خدمة الكويت وبث رسالة وطنية سامية.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين اليوم الأربعاء إثر استقباله جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لدى وصوله على متن طائرة أميرية إلى أرض الوطن قادما من لندن إن ما قام به المواطنون تجاه المرحوم هو رد جميل له على سنوات طوال من الأعمال الفنية التي قدمها طيله حياته وأمتع فيها الجمهور.



وأضاف أن الفنان الراحل ذهب بجسده إلا أن أعماله وأفكاره باقية في الوجدان داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 78 عاما إثر معاناة مع المرض.





