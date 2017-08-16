بشرى شعبان

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن صدور عدد من قرا ات النقل و الندب بين مراقبين و رؤساء الأقسام وبعض موظفي الهيئة، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.

- نقل سعد سالم مطلق العازمي بوظيفة مراقب علاقات العمل – وحدة الأحمدي – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة مراقب علاقات العمل وحدة مبارك الكبير بالإدارة ذاتها.

- نقل مفوز سعد غنيم العنزي بوظيفة مراقب علاقات العمل – وحدة مبارك الكبير – إدارة علاقات العمل (بالندب) إلى وظيفة مراقب علاقات العمل وحدة الاحمدي بالإدارة ذاتها (بالندب).

- نقل صلاح مطلق فلاح العازمي بوظيفة مراقب علاقات العمل وحدة حولي بإدارة علاقات العمل (بالندب) إلى وظيفة مراقب علاقات العمل وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها (بالندب).

نقل ضاري ردن متعب الفرتاج بوظيفة رئيس قسم منازعات العمالة الوطنية – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية بمراقبة علاقات العمل وحدة حولي بالإدارة ذاتها.

نقل ردعان طلق سعد الهاجري بوظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية – بمراقبة علاقات العمل وحدة الجهرء – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل بمراقبة علاقات العمل وحدة حولي بالإدارة ذاتها.

- نقل سعد عيد صحن العازمي بوظيفة رئيس قسم التنسيق بإدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات العمل بمراقبة علاقات العمل وحدة الفروانية بالإدارة ذاتها.

- ندب حاتم حسين إبراهيم الصفار بوظيفة مساعد مشرف سلامة بإدارة تقدير الاحتياج للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام.

- نقل بدر صالح فرحان العنزي بوظيفة رئيس قسم مركز خدمة شرق ( بالندب ) إلى وظيفة رئيس مركز خدمة الجهراء ( بالندب ) بمراقبة مراكز الخدمة بقطاع الاستقدام والاستخدام.

- نقل مساعد سالم أحمد العنزي بوظيفة رئيس قسم مركز خدمة جابر العلي إلى وظيفة رئيس مركز خدمة شرق بمراقبة مراكز الخدمة بقطاع الاستقدام والاستخدام.

- نقل عبدالله سلطان السالم بوظيفة رئيس مركز خدمة الجهراء إلى وظيفة رئيس خدمة جابر العلي بمراقبة مراكز الخدمة بقطاع الاستقدام والاستخدام.

- نقل علي ثامر محمد المطيري بوظيفة رئيس قسم المنازعات العمل الفردية بوحدة حولي – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس مركز إيواء العمالة الوافدة بالإدارة ذاتها.

- نقل طلال محمد مجدل الدوسري بوظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل – بوحدة الأحمدي – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم التنسيق بمراقبة التقييم والمتابعة بالإدارة ذاتها.

- نقل امشعل جابر سعد الهاجري بوظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية – بمراقبة علاقات العمل وحدة الاحمدي – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية بمراقبة علاقات العمل وحدة مبارك الكبير بالإدارة ذاتها.

- نقل نعيس عبدالهادي بداح العجمي بوظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل – وحدة العاصمة – إدارة علاقات العمل

إلى وظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية وحدة الأحمدي بالإدارة ذاتها.

- نقل ارتيبان سالم محمد العجمي بوظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية – وحدة مبارك الكبير – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل وحدة الأحمدي بالإدارة ذاتها.

- نقل عبدالله محمد ابريك العتيبي بوظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل – بمراقبة علاقات العمل وحدة حولي – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات تصاريح العمل بمراقبة علاقات العمل وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها.

- نقل منيف سعود فهد العجمي بوظيفة رئيس قسم منازعات العمل الفردية – بمراقبة علاقات العمل وحدة الفروانية – إدارة علاقات العمل إلى وظيفة رئيس قسم منازعات العمالة الوطنية بمراقبة التقييم والمتابعة بالإدارة ذاتها.

- نقل ايمان نايف عمير الشمري بوظيفة سكرتير أول من ادارة عمل الأحمدي – قسم الإستقبال إلى إدارة تنظيم الإستقدام – قسم الدعم الإداري وبنفس الوظيفة.

- نقل عبدالله علي عبدالله الكندري بوظيفة مساعد أول فني الكترونيات / صيانة من ادارة عمل الأحمدي – قسم الإستقبال إلى إدارة تنظيم اللإستقدام – قسم تسجيل البيانات وبنفس الوظيفة

- نقل عبداللطيف صالح عجيل سنافي بوظيفة مساعد منسق إداري معاملات من ادارة عمل الأحمدي – قسم الإستقبال إلى إدارة تنظيم الإستقدام – قسم الإستقبال وبنفس الوظيفة.