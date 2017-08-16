أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدر أوامره باطلاق اسمي الشهيدين امام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني على مسجدين جديدين في الكويت .

وقال الجبري في تصريح صحفي إن هذه المكرمة الاميرية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تأتي تكريماً من سموه حفظه الله للشهيدين الكويتيين اللذين اغتالتهما يد الغدر والارهاب في حادث الاعتداء الاليم ولما لهما رحمهما الله من دور بارز في الدعوة والعمل على ترسيخ مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء .

واضاف الجبري ان هذه المكرمه الاميرية بينت العلاقة الوثيقه بين الحاكم وابنائه فايادي سموه حفظه الله تمتد الى جميع ابنائه في كل طرف وباي حال لتداوي الجروح وتخفف الآلام وتكشف تلاحم ووحدة صف الشعب الكويتي وقربة من القياده السياسيه الحكيمه في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .



وأكد الجبري ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد الانسانيه وأب لجميع ابناء الشعب الكويتي الذي يكن له كل الولاء والاحترام والحب والوفاء فكيف لا وهو ابن اسرة الصباح الكرام التي اثبتت وعبر التاريخ قربها من ابناء شعبها وتفاعلها مع كل متطلبات ابناء شعبها الكويتي الكريم .