أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر السعري 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6854 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 35ر0 و 97ر3 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر19 مليون دينار كويتي (نحو 64 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر88 مليون سهم تمت عبر 3490 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(وطني) و(ميزان) و(الامتياز) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المركز) و(خليج ت) و(منشآت) و(صكوك) و(ك تلفزيوني) و(الامان) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في مؤشر (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.