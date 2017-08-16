بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر وتقدير إلى كل من معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ومعالي الدكتور جمال منصور الحربي وزير الصحة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة على ما بذلوه من جهود وتعاون وتنسيق كبير في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع بسكراب ميناء الشعيبة مقدرا سموه دور رجال الإطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة وتفان وإخلاص حتى تمت السيطرة عليه كما أشاد سموه رعاه الله بما تحلى به الجميع من روح وطنية عالية متمنيا لهم كل التوفيق في خدمة الوطن الغالي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات شكر وتقدير إلى كل من معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ومعالي الدكتور جمال منصور الحربي وزير الصحة ضمنها سموه شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة لما بذلوه في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع بسكراب ميناء الشعيبة مقدرا سموه ما أبداه الجميع من تعاون وتنسيق تام للسيطرة على هذا الحريق وعلى الروح الوطنية العالية التي تحلوا بها.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات شكر وتقدير مماثلة