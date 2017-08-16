كشفت الرئاسة السودانية اليوم الاربعاء عن ضبط مجموعة تتبع الزعيم القبلي موسى هلال ضمن اخرين قادمين من ليبيا تخطط لتجنيد الف مواطن بدارفور لصالح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن قوله "انهم لن يتهاونوا في مسألة التلاعب بالامن والخروج عن سيطرة الدولة" مؤكدا انهم لن يسمحوا لاحد بالتآمر مع حفتر.



واكد عبدالرحمن انه لا تراجع عن حملة جمع السلاح مضيفا ان انتشار السلاح تسبب في تفاقم حدة الصراعات القبلية لتمثل تهديدا اكثر من حركات التمرد.



وتتهم الخرطوم حفتر بدعم متمردين في إقليم دارفور مقابل القتال بجانب قواته في ليبيا كمرتزقة وهو ما اعتبرته مواصلة لنهج الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من أجل زعزعة أمن السودان.