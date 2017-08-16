حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء من أن الاستفتاء الذي تعتزم أن تجريه حكومة إقليم كردستان على الاستقلال عن بغداد قد يؤدي إلى "حرب أهلية".

وتعارض تركيا، التي توجد بها أقلية كردية كبيرة، بشدة الاستفتاء. كما أن رئيس أركان جيش الجمهورية الإيرانية، التي يوجد أيضا بها أكراد، يقوم حاليا بزيارة لأنقرة.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية :"لا سمح الله، قد يقود هذا لحرب أهلية".

ومن المقرر إجراء الاستفتاء الشهر القادم، تعقبه انتخابات عامة في المنطقة الكردية.

وأعلن جاويش أوغلو أن رئيس الأركان الروسي سيزور تركيا قريبا. وستركز اللقاءات على الأزمة السورية.