حض رئيس لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل أهل الخير والإحسان على المساهمة في مشروع الأضاحي الذي تقوم اللجنة بتنفيذه داخل الكويت وفي العديد من الدول الخارجية وتحرص على التوزيع في المناطق الأشد احتياجا.

وتابع: تبلغ تكلفة الأضحية الاسترالي داخل الكويت 62 دينارا كويتيا والعربي بـ 85 دينارا وفي خارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا ونفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان وألبانيا وكوسوفا، وفي غيرها من الدول المستفيدة، موضحا أن النجاة الخيرية تحرص على استثمار هذه الأوقات المباركة بالطاعات فتنوب عن المحسنين أمانة ذبح وتوزيع الأضحية وإيصالها للمستفيدين في شتى الدول ونقوم بالسفر لمتابعة عملية توزيع اللحوم كذلك نهتم بالتوثيق والنشر عبر شتى مواقع التواصل الاجتماعي، آملين من المولى جل وعلا أن يتقبلها قربة له سبحانه، وأن تساهم كذلك في إدخال الفرح والسعادة على كثير من المسلمين حيث تعاني العديد من البلدان الإسلامية من أمراض سوء التغذية.

واختتم العقيل تصريحه قائلا: ان النجاة الخيرية تسعى من هذا المشروع الموسمي إلى تقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين، وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم علاوة على احياء سنة الأضحية التي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها واطعموا البائس الفقير) وفرصة عظيمة لنيل الأجر والمثوبة المترتب على التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد.