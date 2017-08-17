استقبال الأضاحي 3 أيام الأولى للعيد من الساعة 7 صباحاً حتى 1 ظهراً

صرح مراقب إدارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة عايد المطيري بأن البيت هيأ 18 موقعا في مناطق البلاد المختلفة لتسلم لحوم الأضاحي من المواطنين والمقيمين الراغبين في قيام البيت بتوزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة من خلاله، وذلك بدعم وتعاون من الأمانة العامة للأوقاف.

وأوضح المطيري أن انتشار هذه المراكز في محافظات البلاد المختلفة جاء للتسهيل على المواطنين والمقيمين وهي منتشرة في مراكز البيت الإيرادية ففي محافظة العاصمة (ضاحية عبدالله السالم، الروضة، القادسية، الخالدية، السرة، كيفان واليرموك)، أما في محافظة حولي فيتم استقبال الاضاحي في كل من مراكز (مشرف والسالمية بالإضافة الى مركز منطقة سلوى)، وفي محافظة مبارك الكبير فقد تمت تهيئة كل من مركزي (صباح السالم ومنطقة القرين)، بينما تم تجهيز كل من مركز اشبيلية ومركز العارضية بمحافظة الفروانية لاستقبال لحوم هذه الأضاحي، كما أوضح المطيري أنه قد تم تجهيز كل من مسلخ الأحمدي بمنطقة الظهر ومركز ضاحية فهد الاحمد والفحيحيل لاستقبال اللحوم من أهالي محافظة الأحمدي وكذلك تم تجهيز مركز منطقة سعد العبدالله لاستقبال اللحوم من أهالي محافظة الجهراء.

وأكد المطيري أن جميع الأفرع تستقبل الأضاحي لمدة 3 أيام الأولى من عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة (7 صباحا حتى 1 ظهرا)، أما كل من مركز منطقة السالمية، مركز ضاحية عبدالله السالم، ومسلخ الأحمدي في منطقة الظهر فهي على استعداد لاستقبال لحوم الأضاحي بشكل متواصل من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

وبين ان المراكز تستقبل كذلك مبالغ نقدية لقيام بيت الزكاة بشراء الأضاحي داخل البلاد نيابة عن المضحين وذبحها وتوزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة لدى بيت الزكاة وكذلك على توزيعها على لجنة التعريف بالإسلام، والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.

وفي ختام تصريحه تقدم المطيري بالشكر الجزيل على ثقة الجمهور ببيت الزكاة، مبينا انها الداعم الرئيسي لاستمرار ونجاح مشاريع بيت الزكاة لسنوات طويلة، كما تقدم بالشكر لدعم الأمانة العامة والأوقاف لهذا المشروع وتعاونهم البناء وللجهات المستفيدة التي تشارك بيت الزكاة في إيصال الاضاحي لمستحقيها بكل تعاون، داعيا المولى عز وجل ان يبلغ الامتان العربية والاسلامية عيد الاضحى المبارك وهما في أحسن حال.