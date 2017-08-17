ثمن نائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم بجمعية النجاة الخيرية «ورتل» د.بدر الرخيص الجهود المباركة التي يقوم بها محسنو ومحسنات الكويت من خلال دعمهم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها الجمعية في شتى المناطق والتي تجاوز عدد المشاركين والمشاركات فيها أكثر من 6 آلاف فرد وبعضهم أتم حفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله جل وعلا ثم دعم المحسنين.

وقال د. الرخيص: من خلال حلقات ورتل نبذل قصارى الجهود لتخريج جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به وكذلك نقيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية، آملين أن نساهم في حماية النشء والشباب من الآفات المجتمعية ورفقاء السوء، وتوجيه طاقات الشباب لتكون ذات بصمة مميزة تساهم في بناء ونهضة الكويت.

وبين أن عدد الحلقات التابعة لإدارة ورتل قرابة 400 حلقة، منها ما يخص الأبناء وأخرى للبنات، ونسعى حاليا إلى كفالة 10 حلقات جديدة لمدة عام كامل حيث تبلغ قيمة الحلقة شهريا 150 دينارا أي سنويا 1800 دينار لمدة سنة كاملة، نقدم من خلالها مكافآت شهرية للمحفظين وتوزيع هدايا وجوائز على الطلاب والطالبات الحفظة، علاوة على إقامة البرامج التربوية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الأخرى المصاحبة للحلقات.

وأضاف د.الرخيص: ان إدارة «ورتل» تسعى لتحقيق حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي قال فيه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وحديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» فهذا باب فيه خير عظيم لمن أراد المساهمة معنا فيه، فكل حرف تساهم في حفظه لمسلم لك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله واسع عليم.

وتابع د.الرخيص: من خلال حلقات القرآن الكريم التي نقيمها نعزز ونرسخ في نفوس الحفظة ضرورة التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء في القرآن الكريم فلا يقتصر الدور على الحفظ فقط بل يقترن مع الحفظ الفهم والإدراك وتبيان أهمية فقه التعامل مع الآخرين، وبفضل الله لدينا طاقم عمل مميز من خيرة المحفظين والمحفظات الذين يبذلون قصارى جهدهم وطاقاتهم لمساعدة المنتسبين للحلقات على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وتدبر آياته.

واختتم د.الرخيص تصريحه قائلا: نحن نبذل الجهد والوقت لتخريج شباب واعد يعول عليه في حمل رسالة المستقبل مواكبا للعلم والحداثة حافظا لكتاب الله جل وعلا عاملا بسنة رسوله المصطفى. وجمعية النجاة الخيرية تجدد شكرها للداعمين مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وللتواصل ومزيد من المعلومات حول مشروع الحلقات الاتصال على 1800082.