أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية عمر الرويح عن انتهاء عملية الجرد الإلكتروني الاحترازي لجميع الأسواق المركزية والفروع ومخازن الجمعية تطبيقا لتعليمات وقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أفاد الرويح في تصريح صحافي بأنه تم إدخال جميع الأصناف والسلع آليا حسب رقم الباركود لكل سلعة لعدد يتجاوز 70 ألف صنف.

وقال: تمت عملية الجرد بكل سهولة ويسر وتمت معالجة بعض الأمور السلبية مباشرة من قبل فريق عمل مختص عند ظهور بعض الأصناف غير المدرجة آليا، مشيرا إلى أن الجرد الإلكتروني سهل في إجراءات الجرد ودقة البيانات والسرعة في الإنجاز.

وبعد الانتهاء من عملية الجرد الإلكتروني ستكون هناك متابعة حثيثة لنظم المعلومات والحاسب الآلي لمتابعة أرصدة الشركات الموردة للجمعية أولا بأول وعدم صرف أي دفعات مالية إلا وفقا لرصيد الشركة الفعلي لدى الجمعية، وذلك من خلال العمل على تطبيق براءة الذمة الإلكترونية، وبذلك سيتم القضاء نهائيا على السلع والبضاعة الراكدة والبطيئة الحركة في الجمعيات مرورا بآلية التزويد الإلكتروني.

وذكر الرويح ان الجمعية مستمرة حاليا في توفير جميع تذاكر الأنشطة الصيفية للمساهمين وكذلك الدورات المختلفة في الأندية الصحية والدورات التعليمية والثقافية والاجتماعية.

كما ان مجلس الإدارة قرر إعادة برنامج العمل الصيفي التدريبي للطاقات الشبابية في مختلف المجالات المتاحة في الجمعية، حيث عملنا على توظيف 40 طالبا وطالبة من أبناء المنطقة المساهمين في أقسام الجمعية المختلفة، حيث سيتم وضع برنامج تدريبي شامل لهم للاطلاع على آلية العمل في المجال التعاوني، والاحتكاك المباشر مع العملاء وصقل مهاراتهم ومواهبهم واكتسابهم الخبرة للاندماج في العمل مستقبلا وبالتنسيق مع مجموعة من الشباب المبادرين بعنوان «مع مريم وسليمان تعلمت».

وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية حاليا كرمت الطلبة والطالبات الفائقين من أبناء العديلية، حيث تم خلال هذا العام ومن منطلق الاهتمام بالنشء وأبنائنا الطلبة رفع قيمة المكافآت والهدايا الممنوحة لهم بحيث يكون ذلك حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والمثابرة لخلق جيل واعد يخدم بلدنا الكويت الحبيبة وتم تكريمهم بالصالة المتعددة الأغراض.

وأكد الرويح ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالأنشطة والخدمات المتميزة للمساهمين، حيث يتم التجهيز حاليا لمهرجان تسويقي ضخم في شهر سبتمبر يشمل جميع أسواق وفروع الجمعية ويوفر جميع السلع والأصناف بأسعار تنافسية، بالإضافة الى إقامة مهرجان العودة للمدارس وتوفير كل احتياجات ومتطلبات أبنائنا الطلبة.