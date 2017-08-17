تفقد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قطاع المحاكم عمر الشرقاوي، محكمتي الاستئناف والأسرة الكلية في الطابق الرابع من مجمع محاكم الفروانية الجديد في منطقة الرقعي وذلك بحضور كل من مدير محكمة الأسرة الكلية عواطف السند ومدير محكمة الأسرة للاستئناف فاضل الفضالة.

وقام الشرقاوي أمس بجولة تفقدية في مقر المحكمتين عقب الافتتاح اطلع خلالها على سير العمل والاستعدادات اللوجستية الملحقة بالمقر، كما حرص على تفقد العمل في المقر الجديد المخصص لجلسات دوائر محكمة الأسرة في محافظة الفروانية بدرجاتها الكلية والاستئناف والكائن في الطابق الحادي عشر من مبنى المجمع نفسه حيث اطمأن على سير العمل داخل قاعات جلسات المحكمة.

يذكر أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب كان قد أصدر قرارا وزاريا بتخصيص الطابق الحادي عشر من مبنى مجمع محاكم محافظة الفروانية الجديد لعقد جلسات دوائر محكمة الأسرة في المحافظة وذلك اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.​