أشاد مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العقيد عودة الشديفات أمس بدور الإعلام الكويتي والمهنية العالية التي يتحلى بها منوها بالحرفية المتميزة التي تتسم بها «كونا».

وأكد العقيد الشديفات خلال زيارته الى «كونا» مع وفد أردني واجتماعه مع نائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي على أهمية التعاون والتنسيق بين إدارات التوجيه المعنوي ووكالات الأنباء مدللا على ذلك بالعلاقة الوثيقة بين «كونا» ومديرية التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي، مقدما نبذة عن دور وأهمية التوجيه المعنوي بالجيش الهاشمي وعلاقته بوسائل الإعلام بشكل عام والتحديات التي يواجهها التوجيه المعنوي بعد ظهور وسائل الإعلام الحديثة وأهمية وكالات الأنباء في مواجهة تلك التحديات.

من جانبه، أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي المقدم الركن عبدالعزيز الرفاعي خلال اللقاء حرص المديرية على التواصل مع وسائل الإعلام نظرا لإدراكها أهمية الدور الذي تؤديه في جميع القضايا التي تخدم المصلحة العامة.

وأشاد الرفاعي بالخدمات التي تقدمها «كونا» في توفير المعلومات المتنوعة للجميع، مضيفا ان اللقاء يستهدف أيضا توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

من جهته، أكد العلي خلال اللقاء أهمية دور المؤسسات الإعلامية في توعية وتثقيف الجمهور بمهام المؤسسات الأمنية والعسكرية ودورها في الحفاظ على سيادة الوطن وأمن المواطنين دون الاكتفاء بتلقي المواد الإخبارية منها، مشيدا بالتعاون القائم بين «كونا» والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع.