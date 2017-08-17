ليلى الشافعي

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أمس عزم «الأوقاف» إطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه والطاقة في مساجد البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع جمعية المياه الكويتية إن اطلاق البرنامج يأتي بالاتفاق مع جمعية المياه الكويتية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، موضحا أن البرنامج «الذي يعد الأول في المنطقة» سيعتمد على إقامة دورات تدريب وتثقيف لأئمة المساجد باعتبارهم واجهة الوزارة أمام جمهور المصلين بهدف نقل ثقافة الترشيد إلى جميع أفراد المجتمع.

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف م. فريد عمادي في تصريح مماثل إن جمعية المياه الكويتية تسهم في مشروع وطني للتوعية بأهمية توفير المياه وهو ما ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية، لافتا الى ان لدى «الأوقاف» تعاونا مع وزارة الكهرباء والماء وتم تحقيق نتائج إيجابية في توفير الماء والكهرباء خلال الفترة الماضية، ولهذا فإننا نرحب بأي شراكة تخدم المصلحة العامة.

وأعرب عن أمله أن يتم خلال المرحلة المقبلة العمل على بث روح الوعي في ثقافة الترشيد التي يجب أن تبدأ في المساجد باعتبارها قدوة مهمة للترشيد في المجتمع.

من ناحيته قال رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني في تصريح مماثل إن الجمعية هي مؤسسة علمية غير ربحية متخصصة في المياه تهدف الى إجراء الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة إضافة إلى رفع الوعي في هذا المجال لدى مختلف شرائح المجتمع في البلاد.

وأضاف المزيني أن البرنامج يأتي تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة الرشيدة في الحفاظ على موارد الدولة واستدامتها للأجيال المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز خفض فاتورة استهلاك المياه والطاقة في الدولة عموما وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصوصا لتفعيل السياسات الكفيلة بالحد من الاستهلاك الجائر للمياه والكهرباء في كل مرافق الوزارة لاسيما أماكن العبادة الرسمية، مشيرا الى ان الغاية من المشروع كما جاء في المقترح التزام جمعية المياه الكويتية بتطبيق نظام للكفاءة المائية والكهربائية لـ 20 مسجدا يتم اختيارها كمرحلة أولى في الكويت من خلال وزارة الأوقاف.