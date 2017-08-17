ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الرسمية والأهلية لخدمة الشأن الزراعي والاستهلاكي في الكويت، مؤكدا الدور الرائد للهيئة العامة للزراعة وللجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الشأن، ومساهمتهما في خدمة الزراعة وتوفير احتياجات المزارعين، متطلعا الى المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين بوجه عام وعلى المزارعين بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية عقل السعدي وامين سر الجمعية راشد خليفة ومدير العلاقات العامة محمد حسين، مؤكدا أن محافظة الأحمدي تفخر باحتوائها على أحد أهم المناطق الزراعية المنتجة بالبلاد وهي منطقة الوفرة الزراعية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة الرسمية لا تألو جهدا في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين، لاسيما قاطني المناطق الحدودية والعاملين في مزارع منطقة الوفرة على نحو خاص نظرا لمساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

من جانبه قال عقل السعدي رئيس مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية ان اللقاء يأتي في اطار التنسيق المستمر مع محافظ الأحمدي بهدف اطلاعه على هموم المزارعين واحتياجاتهم ومتطلباتهم، مثمنا تجاوب المحافظ معهم وتأكيده السعي الى توفير كافة احتياجات المزارعين والمواطنين بمنطقة الوفرة الزراعية.

وأشاد السعدي باستجابة محافظ الأحمدي واستعداده لمخاطبة الجهات الحكومية لتوفير الدعم اللازم للمزارعين وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيرا الى ان منطقة الوفرة تحتاج الى مسلخ وقد تم بحث هذا الأمر خلال اللقاء لمخاطبة مسؤولي البلدية بشأن الموافقة على انشائه في اقرب وقت، موضحا ان منطقة الوفرة بحاجة الى المزيد من الخدمات الضرورية مثل افرع البنوك ومحطات للوقود، كما تطرق اللقاء لتخصيص اكثر من موقع للجمعية لإقامة اسواق تخدم رواد المخيمات في موسم البر.