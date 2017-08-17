أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي إطلاق الجائزة في 9 سبتمبر المقبل في الذكرى الثالثة لتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني.

وقال رئيس اللجنة المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في بيان صحافي إن إطلاق الجائزة وهي ضمن فعاليات الكويت «عاصمة للشباب العربي 2017» يأتي إبرازا لمكانة الكويت باعتبارها مركزا مهما وفاعلا في ميدان العمل الإنساني في العالم ودعمها المتواصل للعمليات الإنسانية في البلدان المنكوبة بفضل قيادتها الحكيمة.

وأضاف المطيري أن الجائزة تهدف إلى دعم الأعمال الإنسانية في العالم العربي وتشجيع الشباب العربي للنهوض بدورهم الريادي والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم وإبراز قدراتهم على بناء مشاريع مجتمعية وإنسانية تستوعب التحديات المجتمعية وتعالجها بطريقة مبتكرة.

وأوضح أن الجائزة ستشمل مجالات التعليم والمياه والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والصحة، داعيا الشباب العربي إلى المشاركة في هذه الجائزة الإنسانية علما أن باب المشاركة للجائزة سيكون متاحا لكل الشباب العربي من عمر 18 حتى 34 عاما.

وذكر أن اللجنة قررت منح المشاريع المميزة المشاركة في الجائزة فرصا تمويلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تشجيعا للشباب للولوج في هذا الحقل الإنساني النبيل.

وبيّن أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة والملتقى الإعلامي العربي بصفته عضوا مراقبا في اللجنة الدائمة للاعلام في جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب لعمل رعاية إعلانية وعقد شراكة استراتيجية والترويج والإعلان عن الجائزة.