أعلنت وزارة الأشغال العامة امس إنجاز 22% من مشروع تطوير دوار البدع، مشيرة إلى ان العمل بالمشروع «يسير على قدم وساق» لإنجازه والاستفادة منه في تطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى البلاد.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م.أحمد الحصان في تصريح صحافي ان العاملين في المشروع يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز ذلك المشروع الذي تبلغ تكلفته 18 مليون دينار ومدة تنفيذه 24 شهرا.

وأضاف ان اهتمام الوزارة بالمشروع يأتي إيمانا منها بدور هذه المشاريع في احداث التنمية الشاملة في البلاد، مبينا ان المشروع يهدف إلى تخفيف الاختناق المروري في دوار البدع وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح الحصان ان المشروع يتضمن إقامة جسر بطول 670 مترا تقريبا يربط شارعي (التعاون) و(البلاجات) أعلى الدوار القائم بعدد حارتين في كل تجاه إضافة إلى حارات الأمان على الجانبين.

وذكر ان المشروع يتضمن أيضا إنشاء عبارة خدمات بطول 562 مترا مقابل النادي الديبلوماسي وديوانية الصيادين لتمديد (كيبلات) الكهرباء والهاتف واستكمال إنشاء خط الصرف الصحي الذي يخدم المطاعم بشارع (البلاجات) وربطه بالخط القائم بمنطقة الرميثية بقطر 300 سنتيمتر وبعمق متوسط 11.5 مترا بنظام الأنفاق (microtunnling).

وأكد الحصان حرص القطاع على متابعة سير الأعمال في المشروع ومتابعته من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية والسعي الدائم لإزالة أي عقبات تواجه المشروع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.