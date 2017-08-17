فرج ناصر

ثمن رئيس نقابة وزارة الأشغال بدر البربر الدور الكبير الذي تقوم به وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم وتلقيها شكاوى العاملين بالوزارة وتحقيق مطالب النقابة الخاصة بموظفيها وكذلك إعطاء أوامرها بسرعة إنجاز جسر مواقف سيارات الموظفين الرابط بين الوزارة وذلك كخدمة من الوزارة لموظفيها حماية لهم من أشعة الشمس الحارقة، اضافة الى تجاوبها السريع مع المسؤولين في نقابة الأشغال.

وأضاف البربر خلال لقائه الغنيم في مكتبها بوزارة الأشغال ان الوكيلة أبدت تجاوبها وتعاطفها الكبير مع صرف البدلات والمزايا الخاصة بموظفي الوزارة المستحقين لها والانتهاء منها مع الجهات الرقابية الأخرى، مؤكدا انها وعدت بأن الجميع سوف يأخذ حقوقه كاملة دون نقصان.

مشيرا الى انه تم التطرق خلال اللقاء الى لجنة التظلمات والوظائف الاشرافية للعامين بالوزارة.

وقال ان هناك اجتماعا شبه دوري سيكون لنا مع الغنيم للتباحث حول هموم ومشاكل بعض الموظفين وإيجاد حلول لها مع مسؤولي الوزارة.

وبشر العاملين بأن هناك كثيرا من الخدمات سيتم إقرارها وستكون في صالح الموظفين سواء علي صعيد عمل النقابة او على صعيد عملهم في الوزارة نفسها.

وأضاف ان النقابة وبالتنسيق مع م.عواطف الغنيم ستصرف وتمنح جميع الحقوق والمزايا الواجب منحها تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية مؤكدا ان أبواب النقابة مفتوحة أمام الموظفين للاستماع اليهم، موضحا انها ستكون بموقف المدافع والحريص على حقوق العاملين بالوزارة.