أهمية مراقبة المختبرات النووية لإسرائيل

أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير صادق معرفي امس موقف الكويت الذي ينبعث من الموقف العربي الموحد المتعلق بأهمية مسألة نزع السلاح وأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في تصريح للسفير معرفي لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت بأعمال الاجتماع الـ 43 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الذي انطلق أمس.

وأعرب السفير معرفي عن أمله في إنشاء منطقة عربية خالية من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أهمية العمل على هذا الهدف الذي يتحقق عن طريق تضافر الجهود العربية.

وحول التنسيق مع لجنة الحكماء التي شكلتها جامعة الدول العربية فيما يخص هذه القضايا، أشار السفير معرفي إلى أهمية التوجهات والأفكار التي تقدمها اللجنة من خلال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، معربا عن تقديره لجهود أبو الغيط في هذا الصدد.

وأشار إلى أهمية التنسيق والموقف العربي الموحد في المؤتمر القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا الذي يقوم على الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط فضلا عن مراقبة المختبرات النووية لإسرائيل.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات الخاصة بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها التحضير العربي للدورة العادية 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرر عقده في فيينا من 18 إلى 22 سبتمبر المقبل.

ويبحث أيضا متابعة الموقف العربي من معاهدة حظر الأسلحة النووية،ويناقش كذلك تقييم المجموعة العربية في فيينا حول جدوى تقديم مشروع قرار (القدرات النووية الإسرائيلية) خلال الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.