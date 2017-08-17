قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر ان الدورة التدريبية الصيفية التي ينظمها المعهد لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية تتيح لهم التسلح بالعلم والمعرفة والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

واضافت د.سميرة في كلمة خلال ملتقى خريجي الدورات الطلابية الصيفية ضمن فعاليات الدورة التدريبية الصيفية الـ40 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية ان المعهد يقدم للطلبة كل الدعم للمشاركة في تنمية وتطوير البلاد باعتبار ان الشباب أساس الوطن وعماده.

وذكرت ان الدورة الصيفية الحالية تتزامن هذا العام مع احتفال المعهد بمرور 40 عاما على انطلاق دورات المعهد الصيفية، مشيرة الى ان هذه الدورات شهدت تخريج كوكبة من أبناء الكويت الذين تولوا عددا من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة.

من جانبها، بينت مديرة الدورة د.فتوح الرقم في كلمة مماثلة ان الهدف من الملتقى هو ربط طلبة الدورات التدريبية السابقة بطلبة الدورات الجدد لتبادل الخبرات فيما بينهم.