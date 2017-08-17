رفع التكلفة على «الاستثماري» إلى 5 فلوس

نعمل على توفير 15% من الكهرباء عبر استخدام الطاقة المتجددة

مشروع قانون نظام الشرائح كان أفضل لأنه ينشد العدالة الاجتماعية بين المواطنين عادل الشنان

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان كل مواطن يستطيع المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لتوفير الأموال على الدولة، حيث اننا في الكويت نستهلك 350 الف برميل نفط يوميا بسبب الكهرباء والماء، والدراسات تؤكد ان الاستمرار على هذا الوضع يعني اننا مع اشراقة كل شمس مستقبلا سوف نستهلك مليون برميل، وهذا الامر يعتبر عبئا ماليا كبيرا وخطيرا، وعلينا جميعا العمل للحد من الاسراف في استهلاك الكهرباء والماء حتى نتمكن من وضع حد لهذا الاستنزاف للثروة النفطية التي تعتبر مصدر دخل البلاد الاول.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من المواطنين في ديوان المناور بمنطقة الفروانية تحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بحضور ممثل المحافظة سعد الهدبة.

وبين بوشهري ان من اسباب زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية استخدام الإضاءة القديمة التي تستهلك الكثير من الكهرباء وتصدر حرارة تؤثر على جودة التكييف اما اليوم فتوجد منتجات متوافرة بالسوق لا تنتج عنها اي حرارة وايضا موفرة للطاقة وتعطي إضاءة افضل من المنتج القديم، وايضا اغلاق اجهزة التكييف عند الخروج من المنزل من اسباب تقليل الفاتورة الكهربائية، بالاضافة الى الحرص على اغلاق النوافذ والستائر لمنع دخول حرارة الشمس وتنظيف مرشح المكيف كل اسبوعين يوفر 10% من الكهرباء.

وبين بوشهري ان اجهزة التكييف تستهلك 70% من كهرباء المنزل، لكن اذا كانت ذات كفاءة وجودة عالية تحقق اداء افضل باستهلاك كهرباء اقل وتقلل قيمة الفاتورة وتوفر المال، ناهيك عن الدور المهم في تركيب العوازل الحرارية في المباني والنوافذ المزدوجة لتقليل تدفق الحرارة مع وجود عازل حراري على زجاج النوافذ وضبط (الثرموستات) على 22 درجة سيليزية بالنظام الاوتوماتيكي والحرص على اطفاء الاجهزة الحرارية في اوقات الذروة والتي تكون من الـ 11 وحتى الـ 4 بعد الظهر.

وعن ترشيد المياه قال بوشهري: يجب الحرص على استخدام مرشدات المياه ووقف الهدر في غسيل السيارات وان امكن استخدام الصنابير التي تعمل بالليزر.

وقال بوشهري: ان الدولة تدعم المواطن بقيمة 26 فلسا والوزارات بقيمة فلسين، وان القانون رقم 20/2016 تم تطبيقه بتاريخ 2 مايو الماضي على «التجاري» لرفع القيمة من 2 الى 5 فلوس للكيلوواط، لافتا الى انه خلال ايام سيطبق على «الاستثماري» بنفس القيمة، وعن قريب سيطبق على وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها بواقع 25 فلس و4 دنانير للمياه، ما سيحتم على الجهات الحكومية تبني الترشيد والتوجه للطاقة المتجددة.

وكشف بوشهري عن ان الحكومة تقدمت بمشروع افضل من القانون المصادق عليه حاليا، حيث كان ينشد العدالة الاجتماعية بالفروقات بين المواطنين من حيث مساحة ونسب البناء وفق نظام الشرائح واعتماد الشريحة المتوسطة لتستهلك 10 آلاف كيلوواط بالشهر، لكن من يزيد على ذلك يدفع قرابة 5 فلوس على كل كيلوواط، اما من يسرف بشكل كبير جدا سيدفع على الزائد ما يعادل 12 فلسا لكل كيلو واط، بالإضافة الى تفعيل العدادات الذكية التي تضمن في حال توفير المواطن الحصول على مبالغ تودع بحسابه وتخصم من قيمة فاتورته الشهرية كنوع من المكافأة لحرصه على التوفير او عمل أشكال مختلفة للحوافز حتى تدفع الناس للترشيد.

وأوضح بوشهري عن ان الدولة لم تغفل انتاج الطاقة المتجددة بمختلف اشكالها فلدينا مشروع الشقايا الذي يعتبر الأكبر على مستوى الخليج العربي حيث يقوم بإنتاج 10 ميغا من طاقة الرياح، وايضا منذ شهرين بدأنا انتاج 10 ميغا من الطاقة الشمسية ولدينا مشروع سيتم افتتاحه في نوفمبر لإنتاج الطاقة المركزة وايضا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تم تركيب الألواح الشمسية للاستفادة منها، ولدينا خطة لإنتاج ما يقارب 30% من الطاقات المتجددة، ومستقبلا نعمل على انتاج 15% من الطاقة المتجددة تنفيذا لرؤية صاحب السمو الامير.

وفي ختام اللقاء، قام بوشهري بعمل مسابقة للحضور تضمنت بعض الاسئلة التوعوية بترشيد الطاقة وتقليل الاستهلاك مع توزيع الهدايا على المشاركين ومن ثم قام يوسف حبيب مناور بتكريم بوشهري وممثل المحافظة.