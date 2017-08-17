ثامر السليم

استضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة والمدير العام الشيخ عبدالله الأحمد، ممثل مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البيئية (MEMAC) الكابتن عوض السعيد ومجموعة من المستشارين والخبراء من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة المتخصصين في مجال التسربات النفطية وتقييم الأضرار وتقدير كلفة التدهور البيئي والتعويضات، حيث بدأت الهيئة العامة للبيئة في تجهيز الملف الخاص بالقضية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتسببين في حادثة التسرب التي شهدتها المياه الإقليمية للكويت مطلع الشهر الجاري.

من جانب آخر، أكد الشيخ عبدالله الأحمد انه قام امس بجولة بحرية في منطقة جون الكويت رافقه خلالها عدد من مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخفر السواحل وشركة نفط الكويت لرصد أي بقع نفطية داخل الجون، مؤكدا الاطمئنان على الوضع العام بالجون واستمرار الجولات في مناطق اخرى داخل المياه الاقليمية لمتابعة الموقف أولا بأول.