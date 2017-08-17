أشاد مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونيابة وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الرئيسية في البنية التحتية الإدارية لعملية التنمية المرتقبة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035».

وأشار الحمد إلى أن منصبي رئيس المجلس ونائبه الشيخ ناصر تعطي للمجلس قوة دافعة كبيرة لوجود رؤية واضحة لعمل المجلس وخاصة من قبل الشيخ ناصر الذي يعتبر المحرك الرئيسي لخطط وفعاليات المجلس وبرنامجه.

وختم الحمد آملا أن يسير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أساس سليم منذ البداية، حتــى يمكن تحقيــق الأهداف المرجوة منه والمرسومة له والتي ينتظـرها الكويتيون كلهم».