العزلة التي يشعر بها البعض عند انخراطهم بمجتمع جديد

أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان بالدور الحضاري والمميز الذي يقوم به مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية ـ الغربية في تقريب وجهات النظر بين الجاليات الغربية المقيمة على أرض الكويت بصفة خاصة والمجتمع العربي بصفة عامة ونشر ثقافة الحوار.

جاء ذلك خلال زيارة السفير لورنس سيلفرمان لمركز الوعي وبصحبة الملحق الثقافي د.زينيا باغانيني، وذلك للتعرف عن كثب على أنشطة مركز الوعي، حيث كان في استقبالهم د.إبراهيم العدساني مدير مركز الوعي الذي ثمن زيارة السفير سيلفرمان والملحق الثقافي باغانيني للمركز، مشيدا بالتعاون الملموس والفعال، الذي يبذله في تفعيل دور المركز، ونشر رسالته بين أبناء الجالية الأميركية المقيمة في الكويت.

وقدم د.إبراهيم العدساني للضيوف عرض مفصل استعرض من خلاله فكرة تأسيس المركز ورسالته وأهدافه المتمثلة في نشر ثقافة الحوار وتقديم الدراسات والبرامج التدريبية.

كما تم عرض لفيلم وثائقي يشرح دور مركز الوعي في تقريب وجهات النظر بين الحضارات الغربية والشرقية وكيف أنه يعمل على إذابة العزلة التي يشعر بها البعض عند انخراطهم بمجتمع جديد يختلف عن مجتمعهم.

كما قدم د.إبراهيم العدساني للضيفين عرضا وافيا بمجمل فعاليات وأنشطة المركز وبالأخص المشروع الحواري العالم في حوار والذي يتم من خلال فكرة التواصل المرئي، مؤكدا انها جاءت نتيجة تواصل ناجح بين جامعة بنسلفانيا الأميركية ومركز الوعي لتطوير العلاقات العربية ـ الغربية، وذلك من حرص مركز الوعي الدؤوب على الاستفادة من الطرف الآخر وتعزيز آلية التواصل الحضاري معه.

وفي الختام، أعرب السفير لورنس سيلفرمان عن شكره وتقديره لجهود مركز الوعي وأثنى على التجربة الحوارية للمركز، معبرا عن امتنانه للحفاوة التي لقيها في مركز الوعي وتبادل كل من السفير لورنس سيلفرمان ود.إبراهيم العدساني الهدايا التذكارية.

وجدير بالذكر ان كلا من السفير لورنس سيلفرمان والملحق الثقافي د.زينيا باغانيني يتقنان اللغة العربية.