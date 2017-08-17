أكد سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات أهمية الزيارة الرسمية التي سيقوم بها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي للكويت في 21 الجاري نظرا لتزامنها مع تطورات اقليمية ودولية ولكونها الأولى لمسؤول صيني بهذا المستوى منذ عشرة أعوام.

وقال حيات في تصريح لـ «كونا»: ان الكويت تحرص على هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لأنها محطة مهمة في العلاقات الكويتية - الصينية، مؤكدا ان هذه الزيارة والاتفاقيات التي ستوقع خلالها ستؤدي دورا كبيرا في تعزيز التقارب بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وأضاف ان المسؤول الصيني سيلتقي خلال الزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين في البلاد ورئيس جمعية الصداقة العليا الكويتية - الصينية فؤاد الغانم وأعضاء الجمعية.

وقال: ان المباحثات الكويتية - الصينية ستتناول مختلف قضايا التعاون السياسي والاقتصادي، اذ عقد الجانبان العزم على رفع حجم التبادل التجاري المشترك وزيادة الاستثمارات المتبادلة فضلا عن تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة الرئيسية.

وأضاف حيات ان استمرار وتعزيز التقارب والتعاون بين البلدين يعد نموذجا مميزا للعلاقات الاستراتيجية، مشيرا الى ان الزيارة ستسهم في تأسيس أرضية صلبة وقوية لتعزيز علاقات البلدين وستشكل محطة مهمة وعلامة بارزة في العلاقة التاريخية والمتجذرة بين الكويت والصين في مختلف المجالات.

وأشار الى ان توقيت زيارة المسؤول الصيني للبلاد يحمل معاني ودلالات إقليمية ودولية مهمة وعميقة تؤكد البعد الاستراتيجي لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما على جميع المستويات والأصعدة.

واعتبر السفير حيات هذه الزيارة فرصة لتأكيد التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الكويتية - الصينية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الروابط بين شعبي البلدين ستزداد قوة ومتانة.