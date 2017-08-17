بيروت - زينة طبارة

لفت القيادي في تيار المستقبل اللبناني النائب السابق د.مصطفى علوش الى ان كل متهم امام قوس العدالة لا يعترف بجريمته في محاولة لتبرئة نفسه والتفلت من القصاص، وهو ما ينطبق قولا وفعلا على محاولة نفي السيد حسن نصر الله ضلوع حزبه في قضية «خلية العبدلي» في الكويت، معتبرا ان المشكلة الاكبر في هذا الملف ليس فقط تهديد العلاقات اللبنانية - الكويتية، انما وجود شخصيات رسمية تدافع عن حزب الله في المحافل الدولية، في وقت المطلوب فيه هو ممارسة الضغوط على حزب الله لتجنيب لبنان تداعيات السياسة الايرانية في لبنان والمنطقة العربية، خصوصا ان كل سفارات الدول في لبنان باستثناء المنضوية منها تحت شعار الممانعة، تنظم التقارير عن الوضع الداخلي اللبناني بما يدعم تبرئة اللبنانيين من تصرفات وكلاء الولي الفقيه.