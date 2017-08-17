محمد هلال الخالدي

أقامت سفارة الهند مساء أمس الأول حفلا موسيقيا رائعا في مقر السفارة بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، أحيا الحفل فرقة موسيقية وعدد من نجوم الغناء الهندي المشهورين والذين حضروا خصيصا من دلهي لإحياء هذه المناسبة الوطنية.

وذلك بحضور الشيخة ألطاف الصباح وسفيرنا الأسبق في الهند عيسى العيسى، وعدد من السفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من أبناء الجالية الهندية الكريمة.

وفي كلمة مختصرة رحب السفير الهندي في الكويت سونيل جين بالحضور، وأشاد بعمق العلاقات المتميزة التي تربط الكويت مع بلاده، وبجهود قادة البلدين في تطوير ونهضة بلادهما، وكذلك أثنى على جهود الجالية الهندية في الكويت، مؤكدا على دورهم المهم في مد جسور التواصل بين الشعبين وتوثيق العلاقات التجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح أن هذه المناسبة الوطنية تمثل لهم حدثا مهما، أجمع كثير من كبار الشخصيات من أبناء الجالية الهندية على جعلها حدثا مميزا لا ينسى، وتم وضع برنامج حافل شاركت في الإعداد له وانجاحه جهود المخلصين من أبناء الهند الذين تكاتفوا وقدموا أفضل ما عندهم، وعبر جين عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح هذه الأمسية الجميلة، وعلى رأسهم أشوك كالرا صاحب سلسلة مطاعم «مغل محل» والإعلامي الزميل ريفان دي سوزا ورجل الأعمال اندرو توماس.

من جهتها، عبرت حرم السفير د.غارغي جين عن سعادتها بهذه المناسبة، ووجهت كلمة للحضور أشادت فيها بوحدة الشعب الهندي وتكاتفه في بناء وطنه، وأكدت في كلمة لاقت استحسان الحضور على أن تعدد الأديان والمعتقدات ينبغي أن تصب كلها في نهاية المطاف إلى نفس الطريق المؤدي إلى الخالق الأوحد، ولا ينبغي على البشر أن يتقاتلوا مادام أن الخالق واحد.