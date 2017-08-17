وزعت جمعية الهلال الأحمر مع مجموعة من المتطوعين في منطقة جليب الشيوخ كوبونات على عدد من الأسر المتعففة لشراء ملابس العيد وهدايا للأطفال ومواد تموينية مقدمة من القطاع الخاص.

وقالت الموظفة في إدارة المساعدات المحلية في الجمعية حياة مرزوق لـ «كونا» ان الجمعية اجرت رحلة بحث ميدانية لمعاينة الحالات التي راجعت الجمعية حيث تم اعطاء الأسر (كوبونات) لشراء ملابس العيد إضافة الى بعض التمور والمواد الغذائية والهدايا للأطفال.

وأضافت مرزوق ان الألعاب التي وزعت للأطفال مقدمة من بنك الكويت الوطني فيما قدمت شركة الألبان الكويتية الدانماركية (كي دي دي) الحليب الذي تم توزيعه على تلك الأسر مبينة انهم يزورون منطقة جديدة يوميا لمعاينة أسر جديدة ومساعدة الأسر المسجلة لدى الجمعية.

وذكرت ان الجمعية مستمرة في هذه الزيارات الميدانية حتى الاثنين المقبل بغية اضفاء البهجة على الأسر المتعففة التي تعاني ظروفا صعبة وقاسية.

وأوضحت انه يمكن للمتبرعين الراغبين في مساعدة الأسر المتعففة في الكويت زيارة الإدارة المالية في الجمعية لتقديم تبرعهم لهذه الفئة.

من جانبها قالت المتطوعة أمنية الشريف في تصريح مماثل لـ «كونا» انها تطوعت مع الجمعية منذ اسبوعين لأنها تدرس في الخارج معربة عن سعادتها بالتجربة لأن التطوع عمل راق يهذب الخلق.

وأشارت الشريف الى وجود أسر تعيش تحت خط الفقر وتعاني من ضيق العيش مشيدة بالتنظيم في عمل (الهلال الأحمر الكويتي) وحرصها على تقديم المساعدة للجميع دون أي تفرقة.

ودعت الآخرين للقيام بأي عمل تطوعي سواء مع الجمعية أو أي مؤسسة أو حتى بشكل فردي لمساعدة المجتمع خصوصا ان التطوع يهذب السلوك لاسيما في ضوء انتشار الرفاهية.