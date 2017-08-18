واصل وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في فروع الإدارة العامة للخبراء في المحافظات، وذلك تبعا لقرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، واستنادا إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، وتنفيذا للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة، وتبعا لاجتماع مجلس شؤون الخبراء في الوزارة برئاسة المستشار محمد بن ناجي والذي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة.

وقد شملت قرارات التسكين في إدارة شؤون خبراء مبارك الكبير ندب كل من الموظفين دلال أشكناني لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وبدور هنيدي لوظيفة رئيس قسم شؤون القضايا، ورابعة الكندري لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات، وألطاف القطان لوظيفة رئيس قسم الإعلان.

خبراء الجهراء

وفي إدارة شؤون خبراء الجهراء تم ندب كل من الموظفين خلود المطيري لوظيفة رئيس قسم المطالبات، ونوف المطيري لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وعادل المطيري لوظيفة رئيس قسم الإعلان، ورثعه العجمي لوظيفة رئيس قسم القضايا.

خبراء العاصمة

أما في إدارة شؤون خبراء العاصمة فتم ندب كل من الموظفات نوال المقيم لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، ومريم أحمد لوظيفة رئيس قسم المطالبات، وأماني الراجحي لوظيفة رئيس قسم شؤون القضايا.

خبراء حولي

وفي إدارة شؤون خبراء حولي تم ندب الموظفتين دلال الموسى لوظيفة رئيس قسم شؤون القضايا، وسارة الكندري لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات.

خبراء الأحمدي

وفي إدارة شؤون خبراء الأحمدي تم ندب كل من الموظفين سارة الصالح لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات، ومحمد العجمي لوظيفة رئيس قسم الإعلان.​