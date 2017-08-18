وجه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د.فالح العزب بقبول جميع المتقدمين من أبنائه وبناته القصر المشمولين برعاية الهيئة لأداء فريضة الحج لعام 1438هـ.

وصرحت المتحدثة الرسمية بالهيئة العامة لشؤون القصر سعاد الهارون بأن عدد المتقدمين من المشمولين برعاية الهيئة الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1438هـ قد بلغ 93 قاصرا وقاصرة في حين ان العدد المعلن عنه من قبل الهيئة هو 60 مقعدا لأداء فريضة الحج، وحرصا من وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر بتمكين جميع المتقدمين من أبنائه القصر والقاصرات من أداء فريضة الحج، فقد وجه بقبول جميع المتقدمين وتسهيل إجراءاتهم، وذلك جريا على عادة الهيئة بتحمل تكاليف حج أبنائها القصر المشمولين برعايتها بما في ذلك تكلفة حج مرافقيهم.

هذا، وقد تم توزيع الحجاج على عدد حملتين من الحملات الكويتية المرخصة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتود الهيئة ان تتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت وسهلت إنهاء إجراءات حج القصر، وعلى وجه الخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتمثلة بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكيل الوزارة.