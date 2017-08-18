العرفج: شباب الكويت قادر على العطاء والتميز بكل المجالات

عاطف رمضان

استقبلت وزارة الدولة لشؤون الشباب في مطار الكويت الدولي الوفد المشارك في ملتقى ملست في البرازيل.

وشاركت الكويت في هذا الملتقى ممثلة بوفد من وزارة التربية بمشروعين هما مشروع الاستفادة من فرق درجات الحرارة لتوليد الطاقة الكهربائية للطالب جواد الفيلي ومشروع استخدام الطاقة المتجددة باستخدام جهاز متنقل للتدريب ومصدر كهربائي للطالب أحمد الضاحي.

في هذا الصدد، هنأ المتحدث الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج المشاركين بهذا الملتقى قائلا: كم نحن فخورون بشبابنا الكويتي المعطاء، الذي يثبت دائما أنه قادر على العطاء والتميز في كل المجالات.

من جانبه، قال الموجه الفني لمادة العلوم بمنطقة الأحمدي التعليمية طلال النومس ان مشاركة الوفد مميزة جدا، حيث نال المشروعان الاستحسان من الحضور من كافة دول العالم، معربا عن شكره لوزارة الدولة لشؤون الشباب لحرصها على تشجيع الشباب ودعمهم.

في الاطار ذاته، قال المشارك جواد أحمد الفيلي إن مشاركتي في هذا الملتقى فرصة فريدة من نوعها، فمن خلالها استطعنا كشباب كويتي ولو بالقليل تعريف شباب العالم بثقافة وتراث الكويت، مضيفا نالت مشاركتي الاستحسان الكبير من حضور الملتقى وتقدم الفيلي بالشكر الى وزارة الدولة لشؤون الشباب على ذلك الاستقبال ووزارة التربية على هذه الفرصة.

بدوره، ذكر المشارك أحمد فيصل الضاحي أن مشاركته في الملتقى هي حصيلة للمشاركات التي شارك بها من خلال فوزه بالمركز الأول في مسابقة الفيزياء على مستوى الكويت حيث كان مشروعه متمثلا في جهاز 5 in 1، واضاف ان مشروعه لاقى استحسان اللجنة المنظمة.